Épinal : le marché maintenu malgré l'épidémie

L'épidémie de Covid-19 touche toute la France. Alors que les habitants sont confinés, certaines villes ont décidé de maintenir leur marché, par exemple à Épinal, dans les Vosges. "La décision a été de maintenir le marché d’Épinal car il est considéré comme un lieu indispensable à la ville mais également aux habitants", explique la journaliste Aurélie Renard, en direct sur place.

Des policiers municipaux régulent les entrées

Des consignes strictes doivent être respectées. "Seuls les commerces alimentaires ont pu ouvrir leur stand. Des policiers municipaux régulent les entrées et les sorties pour qu'il n'y ait pas plus de 70 clients simultanément à l'intérieur des Halles, avec 30 commerçants. Chaque client qui pénétre dans le marché doit avoir sur lui son attestation et sa pièce d'identité", précise la journaliste.

