Epidémie de Covid-19 : les passagers du "MS Westerdam" recherchés à cause d'une Américaine porteuse du virus

Le Covid-19 s'est-il diffusé dans le monde après l'accostage du MS Westerdam au Cambodge ? Alors que les derniers passagers du paquebot de croisière, tous testés négatifs au coronavirus, ont pu débarquer, mercredi 19 février, au Cambodge, des doutes subsistent.

Parti le 1er février de Hong Kong, ce navire de croisière devait voguer jusqu'au Japon, mais les autorités du pays lui ont refusé l'accès à ses ports, après la découverte de plusieurs cas de contamination dans l'ancienne colonie britannique. L'équipage a ensuite essuyé des refus similaires à Taïwan, aux Philippines, sur l'île américaine de Guam et en Thaïlande.

A bord, les passagers ne sont pas confinés en cabine, mais l'ambiance est morose. "J'aimerais que quelqu'un nous autorise à débarquer et qu'on prouve qu'il n'y a pas de coronavirus. Nous sommes tous très inquiets", témoigne une touriste américaine, Angela Jones. Les autorités thaïlandaises se disent prêtes à fournir carburant, médicaments et nourriture au navire. C'est finalement au Cambodge, dans le port de Sihanoukville, que le Westerdam accoste. Le feu vert est donné mercredi 12 février. Des médecins montent à bord le lendemain.

Originaires en majorité des Etats-Unis, du Canada, d'Europe ou d'Australie, des centaines de passagers débarquent, vendredi 14 février. Ils sont accueillis par le Premier ministre cambodgien Hun Sen, à grand renfort de fleurs et d'accolades, et sans masque de protection. Certains profitent des plages de la ville, visitent Phnom Penh en bus. Le dirigeant cambodgien raille "la maladie de la peur" entretenue, selon lui, par les autres pays, sur le virus. Il assure qu'aucune personne n'est infectée à bord. Donald Trump rédige même un petit message de remerciement adressé au "beau pays du Cambodge".

Thank you to the beautiful country of Cambodia for accepting the @CarnivalCruise ship Westerdam into your port. The United States will remember your courtesy! @MickyArison