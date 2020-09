Entreprises : l'État veut mettre fin aux délocalisations grâce à des subventions

C. Meral, C. Worsmer, J.-B. Marteau, R. Massini, G. Beaufils, S. Langlais, A. Delahautemaison, V. Gustin

En début d'année, l'entreprise Biosynex située à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) faisait fabriquer l’essentiel de ses produits médicaux en Chine. Mais à cause du virus, il était devenu impossible d’importer les tests fabriqués par des sous-traitants. Alors l’entreprise a relocalisé une partie de la production. "Ce qui nous amène à sous-traiter une partie de notre production en Chine, ce sont les coûts bas et le coup du travail qui est moins élevé, explique Larry Abensur, président-directeur général de l'entreprise. Pour pouvoir faire la même chose ici en France et être compétitif, il faut avoir des équipements et du personnel qualifié."

1 milliard d'euros pour aider les entreprises

Le plan de relance prévoit 1 milliard d’euros d’aides directes sur tout le territoire pour relocaliser ou développer la production en France. Pour les attribuer, une enquête préalable est effectuée. "Nous regardons comment l’entreprise s’est comportée, si elle a tenu ses promesses par le passé, si les éléments qu’elle donne sont crédibles par rapport à la relocalisation", détaille Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie. La santé, l'agroalimentaire, l'électronique et la 5G sont les secteurs prioritaires.