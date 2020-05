Enseigner les gestes barrières aux enfants avec une chanson d’Aldebert

Des enfants qui miment les gestes barrières, un petit pangolin (l’animal soupçonné d’avoir contaminé les humains)… Toute l’histoire du coronavirus résumée en quelques strophes dans une chanson d’Aldebert, Corona Minus. Une initiative que la star des enfants avait lancé sur son site Internet. Une écriture un peu acrobatique pour une chanson sérieuse mais joyeuse : faire rimer les gestes barrières était un véritable défi.

Un fond sérieux

"L’idée c’était de faire un fond hyper sérieux avec ces gestes barrières à énumérer, qui était quelque chose qui fallait respecter absolument. On sait que le fond est sérieux, que la forme peut être un peu plus fofolle, légère", raconte Aldebert. Défi également relevé par les enfants, les héros du clip. Parmi les 2 000 vidéos adressées à Aldebert pour son clip, celle d’une école dans le Morbihan. Une chorégraphie travaillée et un tournage en une seule prise. "On apprend vraiment ces gestes en s’amusant", souligne le chanteur.

Le JT

Les autres sujets du JT