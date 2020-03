EN IMAGES. Masques, gel hydroalcoolique et paire de gants... Comment le coronavirus a contaminé le premier tour des municipales

Le scrutin, qui a finalement été maintenu in extremis, a donné lieu à des scènes étonnantes partout en France.

"N'oubliez pas de vous désinfecter avant et après." Le premier tour des élections municipales, qui s'est déroulé dimanche 15 mars, restera à coup sûr dans les mémoires. Et pas uniquement pour sa participation historiquement faible : l'abstention a en effet atteint 54,5%, soit 18 points de plus qu'en 2014.

Non, c'est surtout que l'épidémie de coronavirus a largement contaminé la campagne, puis le scrutin en tant que tel. Il a d'abord failli être reporté... avant d'être finalement maintenu par le gouvernement.

Pour faire face à la crise sanitaire qui se joue, il a fallu adapter les bureaux de vote pour accueillir les électeurs dans les meilleures conditions. Masques, gel hydroalcoolique, paire de gants, distance entre les votants... Franceinfo vous propose un retour en images sur ce rendez-vous démocratique pas vraiment comme les autres.