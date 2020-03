EN IMAGES. Masques, confinement, désinfection... La France en pleine épidémie de coronavirus

Les conséquences des mesures de restrictions annoncées par le gouvernement commencent aussi à bousculer le quotidien des Français.

Cette fois, l'épidémie de coronavirus est bien arrivée en France. Samedi 29 février au soir, pas moins de 100 cas avaient été comptabilisés dans l'Hexagone depuis fin janvier. Louvre fermé à cause des inquiétudes du personnel, Salon de l'agriculture écourté, semi-marathon de Paris reporté... Les conséquences des mesures de restriction annoncées par le gouvernement commencent aussi à bousculer le quotidien des Français. C'est encore plus vrai dans certaines villes de l'Oise, où des consignes plus strictes ont été imposées. Franceinfo fait un tour de France de cette épidémie.

L'Hexagone est devenu le deuxième foyer du coronavirus en Europe après l'Italie et a franchi le seuil symbolique des 100 cas depuis la fin janvier. Sur ces 100 personnes, 12 sont guéries, 2 sont mortes et 86 sont hospitalisées, dont 9 dans un état grave, selon le gouvernement. L'inquiétude gagne également l'outre-mer où trois cas ont été confirmés comme positifs à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans les Antilles. A La Réunion comme en Martinique, des heurts ont opposé la police à des manifestants qui craignent de voir débarquer sur l'île des malades du Covid-19.