EN IMAGES. Covid-19 : Pays-Bas, Danemark, Israël... Les restrictions sanitaires entraînent des manifestations dans de nombreux pays

Au moins 184 personnes ont été arrêtées et dix policiers blessés aux Pays-Bas, dans les "pires émeutes en quarante ans" selon le Premier ministre Mark Rutte.

Des milliers de gens dans la rue. Alors que les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, se maintiennent ou se durcissent à travers le monde, plusieurs manifestations importantes ont lieu ces derniers jours dans différents pays.

Trois nuits de violentes émeutes ont ainsi secoué les Pays-Bas depuis l'instauration d'un couvre-feu, samedi 23 janvier, le premier depuis la Seconde Guerre mondiale. De nombreux policiers ont été déployés notamment à Amsterdam, Rotterdam et La Haye, craignant la présence d'autres émeutiers et de nouveaux actes de vandalisme contre des commerces. Au moins 184 personnes ont été arrêtées et dix policiers blessés, dans les "pires émeutes en quarante ans" selon le Premier ministre Mark Rutte.

En Israël, après de premiers heurts lundi, des violences ont à nouveau éclaté mardi entre policiers et juifs ultra-orthodoxes opposés aux mesures sanitaires, à Jérusalem, dans le quartier orthodoxe de Mea Sharim.

A Tripoli, grande ville du nord du Liban où le taux de pauvreté est le plus élevé du pays, de jeunes manifestants ont protesté dimanche soir contre les mesures de confinement qui les réduisent à la misère. La Croix-Rouge libanaise a fait état de plus de trente blessés.

Au Danemark, la police a arrêté trois personnes suspectées d'avoir incendié un mannequin à l'effigie de la Première ministre lors d'une manifestation samedi à Copenhague.

Enfin, en Espagne, des milliers de personnes ont manifesté samedi dans le centre de Madrid contre les mesures restrictives du gouvernement pour contenir l'épidémie, et ont dénoncé la "tromperie" d'un virus qui selon certains manifestants "n'existe pas".