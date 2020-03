Emploi : faut-il se rendre au travail

Faut-il encore aller travailler ? Une question beaucoup plus ardue qu’il n’y parait, en ces temps d’épidémie. Ces ouvriers en région parisienne poursuivent des travaux urgents, sur l’évacuation des eaux usées. "Je ne vais pas vous mentir, le risque existe, il est là. Après, si on a pas le choix, on a pas le choix", explique un employé. "Je le fais, parce qu’on a besoin et parce que mon patron a besoin de moi", ajoute un autre.



"J’ai une responsabilité pénale du chef d’ entreprise"

Un volontarisme que le chef d’entreprise souhaite tempérer. "Et si vous tombez malade ? Votre femme m’attaque en me disant ‘Pourquoi mon mari a travaillé ?’", Souligne le patron à un employé. Ce dernier a 15% de ses employés chez eux et il a suspendu ses autres chantiers. "Je ne suis pas du tout serein, j’ai une responsabilité pénale du chef d’entreprise à mettre en sécurité mes salariés", indique-t-il.