Élections régionales et départementales 2021 : les scrutins fixés au 20 et 27 juin

Malgré les contraintes sanitaires, les élections régionales et départementales seront maintenues en juin. Le scrutin sera simplement décalé d'une semaine.

Les élections régionales et départementales seront maintenues en juin. Le scrutin sera toutefois décalé d'une semaine : le premier tour se tiendra le 20 juin, le second tour le 27 juin. À l'Assemblée nationale, devant les députés, le Premier ministre Jean Castex a donné des indications sur l'organisation et le protocole sanitaire. "Pas de meetings, des conditions de tractage très encadrées, des débats qui se dérouleront uniquement à la télévision sur le service public, notamment dans l'entre-deux tours des régionales", précise le journaliste Jean-Baptiste Marteau en direct depuis l'Assemblée nationale, mardi 13 avril.

Des tests obligatoires

Les assesseurs et les fonctionnaires tenant les bureaux de vote qui ne seront pas encore vaccinés contre le Covid-19 se verront proposer une première dose dans les semaines précédentes, quel que soit leur âge. À défaut, un test PCR ou antigénique devra être réalisé dans les 48 heures précédant le scrutin. Un autotest pourra également être réalisé directement dans le bureau de vote. "Les horaires de vote seront élargis, de 8 heures à 20 heures, dans les communes où cela semble pertinent", ajoute le journaliste. Le dépouillement pourra quant à lui se faire en extérieur.