Écoles fermées : le gouvernement veut aider les parents

Quelques jours seulement après la rentrée, plusieurs établissements ont déjà dû fermer leurs portes suite à des cas positifs de Covid-19. Les parents s’inquiètent pour la garde des enfants. "Il faut que je trouve une solution de garde si lundi l’école n’a pas repris. Si c’est une quatorzaine, c’est quand même une longue durée", commente une mère de famille. À l’heure actuelle, de nombreux parents sont dans l’obligation de prendre des congés ou des RTT. Or, tous n’en ont pas la possibilité.

Le gouvernement tend la main

Elisabeth Borne, la ministre du Travail, souhaite proposer "des solutions de garde organisées par l’école et la mairie". À défaut, des compensations financières pourraient être versées. Seulement, elles reposent sur plusieurs conditions : la fermeture de la classe ou de l’établissement, l’absence d’alternative de garde et l’impossibilité de faire du télétravail. Pour le co-président de la Fédération des conseils de parents d’élèves, c’est insuffisant : "Les parents ne peuvent pas être sanctionnés en payant des impôts pour que l’école fonctionne et en voyant baisser leurs revenus parce qu’ils les gardent à la maison."

