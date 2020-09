École : quelles sont les règles pour le retour des enfants malades ?

Quinze jours après la rentrée scolaire, 81 établissement ont déjà été fermés, et plus de 2 100 classes fermées. Mais le protocole a été allégé pour permettre aux enfants malades ou cas contact de retourner plus vite à l'école. Avant, en cas de toux et de fièvre, "pour revenir à l’école, il fallait un certificat médical attestant que l'enfant n’avait pas le Covid, et donc souvent faire un test PCR", rappelle Jihane Benzina en plateau. Maintenant, les parents auront besoin d'une simple attestation sur l'honneur disant qu'ils ont bien consulté un médecin, et que celui-ci n'a pas demandé de test.



Si l'enfant est testé positif dans une classe, l’Agence régionale de santé "va établir quels enfants sont considérés comme contact à risque", rappelle la journaliste. Ils devront rester à la maison et faire un test PCR au bout de sept jours. Pour reprendre l’école, il faudra une attestation sur l’honneur garantissant que ce test a été bien fait, et qu’il est bien négatif. SI les parents ne veulent pas faire de test, l’enfant restera 14 jours à la maison.

