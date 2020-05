Dordogne : neuf personnes contaminées par le coronavirus, un nouveau foyer épidémique

Les dernières informations ont été fournies, samedi 9 mai en conférence de presse. La Dordogne compte bien un nouveau foyer de contamination au coronavirus. Neuf personnes ont été testées positives, a annoncé l’Agence régionale de santé. Le point de départ est un village d’à peine 500 habitants. Le 24 avril, les obsèques d’un homme de 51 ans y sont organisées. Venus de plusieurs régions de France et de l’étranger, une vingtaine de personnes assiste à la cérémonie à l’Église, comme le permettent les règles sanitaires. Cependant, au cimetière, elles sont une trentaine selon la préfecture.

"Un attroupement de personnes"

"J’ai vu un attroupement de personnes, c’est vrai que je me suis posée une question, je me suis dit : ‘c’est étonnant qu’il y ait tant de monde’", raconte une voisine. Une semaine plus tard, la femme du défunt développe les symptômes du Covid-19 avant d’être testée positive. Les autorités lancent alors une large campagne de tests. Sur les neuf personnes testées positives, huit font partie de la famille du défunt.

