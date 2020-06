Don du sang : des collectes très encadrées

Premier don de sang pour une étudiante de 20 ans, qui a découvert récemment qu'elle était du groupe sanguin O négatif et donc donneuse universelle. "Suite au confinement, les personnes ont eu tendance à moins venir et donc je me suis dis que, moi qui n'ai jamais donné, c'est peut-être l'occasion de franchir le pas et donner pour la première fois", explique-t-elle.

Des stocks à refaire

Les images des malades atteints du Covid-19 ont été un déclic pour elle. Pour un jeune homme aussi, c'est la première fois. "C'est important, ça sauve des vies, donc je pense qu'il faut le faire, ça ne coute rien", précise-t-il. Pour réduire son temps d'attente, il a réservé un créneau en ligne. Les collectes privilégient des rendez-vous pour faciliter l'application des gestes barrières. Depuis le déconfinement, de nombreuses collectes ont été annulées et les donneurs se font moins présents.





Le JT

Les autres sujets du JT