DIRECT. Vaccination contre le Covid-19 : la campagne s'ouvre aux adolescents à partir de ce mardi

Ce qu'il faut savoir

Uniquement en centre, avec l'autorisation des deux parents et le consentement du mineur : la vaccination des adolescents contre le Covid-19 débute, mardi 15 juin, sous certaines conditions. Le principal enjeu de cette nouvelle étape est l'augmentation de la couverture vaccinale pour limiter au maximum la circulation du virus. Suivez notre direct.

La décrue se poursuit à l'hôpital. La pression sur les services hospitaliers continue de baisser, avec un peu plus de 2 000 malades du Covid-19 en services de réanimation lundi, selon les chiffres de Santé Publique France. La France compte désormais 12 374 personnes hospitalisées, un chiffre au plus bas depuis la mi-octobre.

Des vaccins efficaces contre le variant Delta. Selon une étude publiée lundi par les autorités sanitaires britanniques, le vaccin Pfizer/BioNTech apporte une protection de 96% contre les hospitalisations liées au variant initialement apparu en Inde, et celui d'AstraZeneca protège à 92%. "Cette preuve de l'efficacité de deux doses contre les variants montre à quel point il est crucial de se faire vacciner une deuxième fois", souligne Londres.

L'OMS réclame plus de solidarité vaccinale. "Il nous en faut plus, et plus vite", a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lundi, après l'annonce par les dirigeants du G7 d'un don d'un milliard de doses d'ici la fin 2022. "Plus de 10 000 personnes meurent chaque jour, a-t-il souligné. Ces communautés ont besoin de vaccins, et elles en ont besoin maintenant, pas l'année prochaine !"

A Wuhan, une responsable nie toute fuite de laboratoire. Une virologue chinoise, directrice d'un des laboratoires de l'Institut de virologie de Wuhan, a de nouveau démenti la théorie selon laquelle le virus à l'origine du Covid-19 aurait pu s'échapper de son institution. A la tête du laboratoire de haute sécurité P3, elle nie dans The New York Times (en anglais), lundi, avoir eu en sa possession une souche du nouveau coronavirus avant la pandémie.