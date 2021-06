Euro 2021 : il y aura "une tolérance pour les personnes qui rentreraient chez elles après avoir suivi le match", confirme la ministre des Sports

Il y aura "une tolérance pour les personnes qui rentreraient chez elles après avoir suivi le match", France-Allemagne, a confirmé mardi 15 juin sur franceinfo Roxana Maracineanu, la ministre déléguée chargée des Sports. Les Bleus démarrent la compétition ce mardi à 21h alors que le couvre-feu est maintenu à 23h à cause de l'épidémie de Covid-19.

"Il faut respecter la règle, à savoir être dans un café avec des places assises pour suivre le match et puis rentrer à la maison après le match, une fois qu'on a été très heureux de cette victoire des Bleus ce soir", poursuit Roxana Maracineanu. Elle rappelle la règle tout en affirmant qu'il "ne faut pas être borné, on l'a vu avec Roland-Garros il y a quelques jours", où des centaines d'amateurs de tennis avaient pu assister vendredi soir à la défaite de Rafael Nadal face à Novak Djokovic, autorisés à rester jusqu'à la fin du match pourtant intervenue au-delà de 23 heures.

Une tolérance sur l'heure, pas sur les regroupements

Dans une note aux préfets envoyée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin demande aux forces de l'ordre "de faire preuve d'une particulière mansuétude dans le contrôle des personnes qui rentreraient chez elles après avoir regardé le match à l'extérieur de leur domicile".

Le ministre de l'Intérieur rappelle que les règles de distanciation, tout comme l’interdiction des rassemblements publics non déclarés de plus de 10 personnes, restent bien sûr en vigueur. "Tout comportement mettant en danger la vie d'autrui devra être particulièrement sanctionné", rappelle-t-il dans la note diffusée aux préfets.

Faudra-t-il porter le masque pendant le match ? "Si on est dans un restaurant et qu'on boit une bière, évidemment on enlève le masque pour manger et pour boire, et puis après on le remet", répond Roxana Maracineanu.