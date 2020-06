DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le déconfinement du mardi 2 juin

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @Lucie. Oui, il est possible d'emprunter le ferry pour gagner l'île de Beauté. Mais les billets risquent d'être très recherchés car les capacités des bateaux sont encore bridées. Le seuil maximum de remplissage est de 30% et devrait bientôt passer à 60% en accord avec les opérateurs, selon le préfet Franck Robine. En revanche, il est impossible de prendre l'avion pour se rendre en Corse, sauf "motif impérieux d'ordre personnel ou familial" justifié par une attestation. Il faudra sans doute patienter jusqu'au 23 juin pour en avoir l'autorisation, ce qui a suscité le mécontentement d'élus locaux.





: Bonjour. Est-il possible d'aller en Corse aujourd'hui en ferry sans attestation ?

: Bonjour @Cbus. Les Etats-Unis ont mis en place des restrictions pour certains voyageurs qui se sont rendus ou qui viennent des territoires suivants : la plupart des pays européens (dont la France), l'Iran, la Chine et le Brésil. Il n'y a pas encore de date prévue pour une abrogation de ces mesures. Au niveau européen, la question est toujours en suspens et l'ouverture des frontières extérieures fera l'objet d'une décision commune aux membres de l'UE, après le 15 juin.

: Bonjour @AirFrance. Le programme des vols de juillet et d'août doit être très prochainement communiqué, explique la compagnie sur son site. Si la situation le permet, Air France prévoit d'augmenter progressivement la fréquence de ses vols et le nombre de destinations desservies, en particulier vers la France métropolitaine, l'outre-mer et l'Europe. Fin juin, déjà, le programme devrait représenter "environ 15%" de la capacité de vols habituelle et sera assuré "par 75 des 224 avions" de la flotte.

: Bonjour @Grazina. A partir de demain, les ressortissants de l'Union européenne pourront à nouveau se rendre en Italie. Cette mesure est notamment destinée à soutenir le secteur du tourisme. Mais attention au retour ! Aujourd'hui, la France a maintenu ses frontières ouvertes simplement pour les ressortissants français. Le Premier ministre Edouard Philippe, toutefois, est favorable à une réouverture générale des frontières intérieures européennes au 15 juin.

: Bonjour, est-ce que l'on peut franchir les frontières ? Par exemple pour aller de Nice à Ventimiglia [Vintimille]. Merci ! Graziella. #DECONFINEMENT

: Bonjour à toutes et à tous ! Je vais tenter de répondre à vos questions, toujours très nombreuses.

: J'accueille à présent de ce direct mon collègue Fabien Magnenou, qui vient me prêter main forte pour répondre à vos questions avec le hashtag . C'est parti !

: @isa curieuse : Si vous vous interrogez par exemple sur l'illustration de notre article sur StopCovid, sachez que nous avons la chance de travailler avec une équipe de "motions designers" fantastiques, composée de Jessica Komguen, Awa Sané, Baptiste Boyer et Pierre-Albert Josserand (que je salue à distance, vu qu'eux aussi travaillent toujours depuis chez eux).

: Bonjour franceinfo. Une question "légère" : qui réalise les dessins qui illustrent vos infos ? Merci à vous ! Bravo aussi à tous pour votre travail !

: @PapiDoParisNantes : Bonjour, tout dépend d'où vous souhaitez faire bronzette. Par exemple, la mairie de Pornichet annonce que "les plages sont désormais accessibles sans contrainte de pratique dynamique", tandis qu'à Marseille, les 21 plages de la ville ne rouvrent qu'avec interdiction de s'asseoir ou de s'allonger.





: Bonjour les plages seront-elles plus accessibles et pourrons-nous profiter du soleil sur une serviette ? Cela me paraîtrait normal, vu que c'est autorisé dans les parcs...

: @Maquis @Tacot57 : cité par France 3 Corse, le préfet de Corse justifie cette mesure par une volonté "d'être encore plus précautionneux" et de "desserrer progressivement les moyens de transport". Mais l'exécutif local et des élus réclament la levée immédiate de cette restriction.









(PASCAL POCHARD / AFP)

: @Maquis @Tacot57 : En effet, comme pour l'outre-mer, les déplacements aériens au départ ou à destination de la Corse sont interdits jusqu'à nouvel ordre, sauf exceptions (listées tout en bas de cet article). L'île reste accessible par la mer, avec un seuil maximum de remplissage des bateaux.

: Bonjour, je viens d'apprendre que la Corse était accessible en bateau mais pas en avion ??? sauf avec attestation ? Est-on en France ou non ? Pourquoi le bateau et pas l'avion... Pourquoi ce traitement particulier ? Alors que la France veut ouvrir toute l'Europe le 15 juin ? N'importe quoi ...

: Bonjour à tous. Pouvez-vous me confirmer que le décret concernant les restrictions pour la Corse ne concerne que le trafic aérien ? Ça paraît curieux... Merci de votre réponse

: @Violaine : Encore deux heures et demie de patience, a priori : le gouvernement a promis que l'application serait disponible à partir de midi. En attendant, je vous invite à lire cet article de mon collègue Brice Le Borgne, qui vous raconte le chemin tortueux de StopCovid, des hésitations initiales du gouvernement jusqu'au vote à l'Assemblée.









(JESSICA KOMGUEN / FRANCEINFO)



: Bonjour, l'application Stop Covid ne semble pas être disponible encore sur IPhone. Savez-vous quand elle le sera ? Merci

: #CORONAVIRUS @Patricia : Il est encore trop tôt pour vous répondre avec précision. Sachez toutefois que, selon la presse nippone, le Japon n'envisage à ce stade que de rouvrir ses frontières aux voyageurs en provenance de Thaïlande, du Vietnam, d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

: Mon fils et mes petits-enfants habitent au Japon, savez-vous si je pourrai aller les voir cet été ?

: #CORONAVIRUS @loulou : Comme l'a expliqué Edouard Philippe la semaine dernière, il vous sera bien possible, si vous le souhaitez, de vous rendre de nouveau en Italie - et même d'en revenir. Mais cela ne signifie pas pour autant que la frontière française est rouverte pour les étrangers. Ce point pourrait toutefois évoluer dans les prochaines semaines.

: Bonjour FI, l'Italie rouvre ses frontières demain, qu'en est-il de la frontière française ? Hier des Français ont pu se rendre en Andorre, cela signifie-t-il que les frontières sont donc ouvertes ? Merci