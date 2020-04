DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

#CORONAVIRUS #ONVOUSREPOND Bonjour @Lemain, non, dans 3 semaines, tout ne reprendra pas comme avant. "Notre vie, à partir du 11 mai, ça ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement. Pas tout de suite, et probablement pas encore avant longtemps", a prévenu Edouard Philippe dimanche. Les gestes barrières seront toujours en vigueur et certains commerces seulement rouvriront, à certaines conditions. Les cafés et restaurants resteront fermés. Le télétravail se poursuivra, là où c'est possible. Le port du masque pourrait être obligatoire dans certains lieux. Notre article vous en dit plus sur les annonces du Premier ministre.