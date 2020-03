DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Ce qu'il faut savoir

Peut-on faire une sortie en vélo ? Quel est le bilan de l'épidémie de coronavirus en Allemagne ? Comment faire le contrôle technoique de ma voiture pendant le confinement ? Comme chaque jour depuis le début du confinement et de la pandémie de Covid-19, les équipes de franceinfo sont mobilisées, mardi 31 mars, pour répondre à vos questions et vous aider à y voir plus clair, grâce à l'opération #OnVousRépond.

Comment ça marche ? Posez vos questions directement dans le live de franceinfo ou via ce formulaire dédié. De 6 heures à minuit, plusieurs membres de la rédaction se relaient pour y répondre. Vous retrouverez les réponses dans le direct. Bien sûr, le très grand nombre de questions ne nous permet pas de toutes les traiter, mais il est possible que la réponse à votre interrogation ait déjà été donnée à un autre internaute.

Comment faire le contrôle technoique de ma voiture pendant le confinement ? Les centres de contrôle technique font partie des commerces autorisés à ouvrir. Christophe Castaner a assuré sur Europe 1 qu'il n'y aurait "pas de difficultés" avec les forces de l'ordre si vous montrez votre convocation au rendez-vous.

Quel est le bilan en Allemagne ? L'Allemagne comptait lundi 57 298 cas confirmés de contamination, et 455 morts liées au Covid-19, selon un dernier bilan de l'institut Robert Koch, l'autorité fédérale de la santé. En 24 heures, 4 751 cas et 66 morts supplémentaires ont été recensés.