DIRECT. #Onvousrépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

: Bonjour @Fabien et @Frangin. Si vos proches malades ne peuvent se déplacer par eux-mêmes (parce que leur état de santé les en empêche ou parce qu'ils n'ont pas le permis), il est possible de les conduire à leurs rendez-vous. Chacun devra avoir une attestation individuelle, en précisant la raison du déplacement ("motif de santé" pour vos proches malades et "motif familial impérieux" pour le conducteur). Bon courage à tous les deux, ainsi qu'à vos proches.

: Bonjour. Ma soeur, célibataire de 66 ans, qui est confinée chez nous, est sous chimiothérapie. Elle doit se rendre à l’hôpital pour son traitement. Puis-je lui servir de chauffeur ? Merci d’avance pour votre éclairage.

: Bonjour, ma mère peut-elle accompagner mon père malade d'un cancer à sa chimiothérapie qui est programmée ce matin ?

: Bonjour @zapata henri. Si vous êtes salarié d'une exploitation ne pouvant pas travailler à distance, vous pouvez vous rendre sur votre lieu de travail muni d'une attestation individuelle de déplacement dérogatoire et d'une attestation de l'employeur. Les documents sont téléchargeables ici.

: Bonjour toujours la question sur le déplacement pour les exploitants agriculteurs, merci

: Bonjour @Valou la guerrière. La page du gouvernement sur le coronavirus indique, dans sa rubrique "vie quotidienne", que vous pouvez sortir "pour un rendez-vous vétérinaire". Bonne journée.

: Pour les urgences vétérinaires ? Merci. J’ai un animal bien malade et je ne laisserai pas souffrir...

: Bonjour . Je vous présente toutes mes condoléances. Edouard Philippe a annoncé hier un assouplissement des restrictions pour les obsèques, note LCI. "Seuls les membres proches de la famille (20 personnes au maximum) pourront faire l'objet d'une dérogation aux mesures de confinement fondée sur des 'motifs familiaux impérieux'", a expliqué le Premier ministre. En théorie, vous pourrez donc vous rendre aux funérailles de votre grand-père. Je vous adresse tout mon soutien, à vous et vos proches, pour cette période difficile.

: Bonjour. Je me permets de renouveler ma question. Puis-je aller aux obsèques de mon grand père qui ont lieu à plus de 300km de mon domicile ? Quid de mon compagnon qui aimerait m'accompagner afin que je ne prenne pas le volant seule ? Merci pour votre réponse.

: J'ai un enfant autiste qui adore ce promener avec ses parents, on a une attestation de sortie du médecin qui dit que ces pour son bien !! Que faire ??

: Bonjour @manip radio. Tout est détaillé dans notre article sur les nouvelles restrictions annoncées hier soir par le Premier ministre. Les sorties pour motif de santé ne seront désormais possibles que pour "des soins urgents ou qui répondent à une convocation d'un médecin". Cette dernière partie concerne des "soins programmés", par exemple dans un centre de dialyse. Les achats à la pharmacie relèvent des "achats de première nécessité", rien ne change donc dans ce domaine.

: Quelles sont les restrictions pour les sorties pour motifs de santé ? Je vous entends beaucoup parler des sorties pour pratiques sportives mais pas de celle là !

: Bonjour @Domi et @Cécile. "Sortir pour promener ses enfants ou faire du sport, c'est dans un rayon de 1 km de chez soi, maximum pour une heure, tout seul et une fois par jour", a indiqué Edouard Philippe hier. Pour les autres motifs, vous n'avez pas à indiquer d'heure de sortie sur l'attestation.

: Bonjour, faut il mettre l'horaire de sortie pour faire les courses alimentaires ou bien est ce juste pour le sport merci

: Bonjour, faut-il noter l'heure de sortie et respecter le créneau d'1h au max si on va faire des courses alimentaires de 1ere nécessité, ou si on va à la pharmacie renouveler une ordonnance? Merci d'avance et bon courage à tous et toutes

: Bonjour @Ludo. En effet, il faudra désormais indiquer son horaire de sortie sur l'attestation de déplacement dérogatoire. "Sortir pour promener ses enfants ou faire du sport, c'est dans un rayon de 1 km de chez soi, maximum pour une heure, tout seul et une fois par jour", a précisé le Premier ministre hier. Nous faisons le point sur les nouvelles restrictions dans cet article.

: Bonjour Marie-Violette Bernard, faut-il notifier l’heure de départ de son domicile sur l’autorisation de sortie “promenade et activité physique “?

: Bonjour @Cardinet17. La restriction de 1 km autour du domicile annoncée hier soir par Edouard Philippe concerne les sorties pour "pour promener ses enfants ou faire du sport". Vous pouvez donc continuer à vous rendre au supermarché le plus proche de chez vous, même s'il se trouve à 8 km. Bonne journée.

: Bonjour, nous habitons dans un village à 8km d’une ville où nous allons faire nos courses en temps normal.Il n’y a rien à 1km de chez nous ! Comment fait-on ?