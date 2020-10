DIRECT. Gestion de la crise du Covid-19 : le domicile de Sibeth Ndiaye également perquisitionné

#CORONAVIRUS "Nous sommes à bout, nous n'en pouvons plus", a lâché hier sur franceinfo, Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants, hôtellerie et restauration (GNI). Pour lui, ce couvre-feu à 21 heures, sonne la fermeture de nombreux restaurants. "À partir du moment où à 21h, on ne peut plus circuler, ça veut dire que ne pouvez pas exploiter les restaurants", explique-t-il. Son interview est à lire ici.