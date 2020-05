DIRECT. Déconfinement : quatre régions, dont l'Ile-de-France et le Grand Est, restent en rouge sur la carte sanitaire présentée par le gouvernement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #DECONFINEMENT

: "Si vous présentez des symptômes du Covid-19 : il faut agir, n'attendez pas que cela passe. Contactez immédiatement votre médecin (...) Votre médecin vous demandera de rester chez vous, en isolement", précise Olivier Véran. "Si le test est positif, il vous suivra tout au long de votre maladie et alertera l'Assurance Maladie pour commencer une enquête pour appeler les personnes 'cas contact'. Votre isolement durera en moyenne pendant 8 à 10 jours", explique le ministre de la Santé.

: "Dans les prochaines semaines : les gestes barrières et de distanciation physique demeureront au coeur de la lutte contre l'épidémie", précise le ministre de la Santé.

: Voici la carte reprenant les trois indicateurs : la capacité de tests, la circulation du virus et le taux d'occupation des lits de réanimation par des formes graves de Covid-19. Les régions Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand-Est et Bourgogne-Franche Comté sont en zone rouge. Le reste de l'Hexagone est en zone verte.







: Olivier Véran présente la carte faisant la synthèse de différents indicateurs. Elle articule les trois indicateurs suivants : celui de la pression épidémique, de la tension sanitaire et de la capacité en matière de tests. Tous les départements d'Ile-de-France, des Hauts-de-France, de la Bourgogne et du Grand-Est restent en rouge. "L'indicateur étudié en priorité est le niveau de tension des services de réanimation des hôpitaux", précise le ministre

: Le ministre de la Santé, Olivier Véran, présente la carte de la circulation active du virus à ce jour. Deux départements métropolitains sont en rouge : Paris et le Val-d'Oise.







: Il note que la situation est particulièrement tendue dans les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, la Sarthe et le Loir-et-Cher. Le niveau de circulation du virus est également "bien plus élevé en Ile-de-France et à Mayotte".

: Le ministre de la Santé, Olivier Véran, présente la carte colorant les départements en fonction de leur situation sanitaire. "La pression épidémique a baissé mais cette baisse cache des différences parfois importantes selon les territoires", précise le ministre.

: Le secrétaire d’Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a précisé que "les employeurs [se] sont engagés" à mettre en place une attestation en Ile-de-France. Ils devront y spécifier "les créneaux horaires". L'objectif, a-t-il dit, est d'étaler les heures de pointe. Aucune amende n'est à ce jour prévue. Mais les contrôleurs pourront refuser l'accès aux quais aux usagers qui ne seront pas en mesure de présenter cette feuille.





: Il donne des précisions concernant les transports en Ile-de-France : "Ils sont essentiels et ne seront pas fermés mais nous allons, au moins les trois premières semaines, imposer des règles très strictes (...) je n'exclus pas que nous décidions des mesures supplémentaires si la situation ne s'améliorait pas".





: "A Mayotte nous allons retarder le déconfinement, en Ile-de-France, nous pouvons déconfiner", ajoute le Premier ministre.

: #CORONAVIRUS Le déconfinement est reporté à Mayotte car "le virus [y] circule activement", avait annoncé lundi le Premier ministre. Les interdictions d'arrivée dans tous les territoires d'outre-mer seront maintenues "au-delà du 11 mai" avec "obligation de quatorzaine".

: "Dans ces départements, il y a deux situations particulières : Mayotte et l'Ile-de-France", précise-t-il.





: "Dans d'autres départements, le virus circule encore activement, ce sont les départements rouges. Le déconfinement y est possible avec certaines restrictions : pas d'ouverture des collèges, pas d'ouverture des parcs et jardins", précise le Premier ministre.

: "Le pays est divisé en deux : dans la majeure partie nous avons réussi à freiner la vague épidémique (...) ce sont les départements verts. S'ils se maintiennent en vert les trois prochaines semaines, nous pourrons au tout début du mois de juin envisager une nouvelle étape de déconfinement."





: "Ce matin, lors du Conseil de défense, le président de la République l'a confirmé : la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. C'est une nouvelle étape dans la lutte contre l'épidémie, c'est une bonne nouvelle pour la France, pour les Français. Nous allons débuter un processus très progressif, qui va durer au minimum plusieurs semaines", déclare Edouard Philippe en préambule.

: Plusieurs sujets sont attendus à quatre jours du "déconfinement", qui doit s'effectuer de manière "progressive" et "différenciée", selon le Premier ministre. L’exécutif doit notamment s’exprimer sur les conditions de réouverture des écoles maternelles et élémentaires, la reprise des transports publics, le retour dans les entreprises ou la possibilité de se déplacer dans un rayon de 100 km.





: Le Premier ministre, Edouard Philippe, s'exprime depuis Matignon pour préciser les modalités concrètes du déconfinement. Il est entouré des principaux ministres impliqués depuis le début de l’épidémie, dont ceux de la Santé, de l'Education, de l'Économie et des Transports. Suivez leurs allocutions dans notre direct.

: Bonjour . Lors de son allocution à l'Assemblée nationale, Edouard Philippe a effectivement annoncé la réouverture des petits musées à partir du 11 mai, sans plus de précisions. On peut toutefois lire en creux les critères de ce qu'est un petit musée dans la définition qu'a donnée le Premier ministre de ce qu'est un grand musée, "qui attire un grand nombre de visiteurs hors de leur bassin de vie". Nous en saurons peut-être davantage lors de l'intervention du gouvernement, d'ici quelques minutes.

: Bonjour FI. Les petits musées semblent reouvrir le 11 mai et qu'est ce un petit musée ? Merci

: Bonjour @Bianca84. Edouard Philippe et six ministres prendront la parole à partir de 16 heures. Vous pourrez suivre cette intervention en direct sur les chaînes France 2 et franceinfo. Retrouvez également les temps forts de la présentation du plan de déconfinement dans notre direct et dans ce live.

: Pourra-t-on suivre l'allocution d'Edouard Phlippe, à quelle heure et où?Merci pour votre formidable travail.

: Bonjour à tous, je rejoins mes collègues Juliette et Alice pour suivre et décrypter la présentation du plan de déconfinement par Edouard Philippe.







: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour suivre avec vous l'intervention d'Edouard Philippe sur le plan de déconfinement, à partir de 16 heures. Je répondrai ensuite à vos questions dans ce live. C'est parti !







: La ville de Paris a communiqué son calendrier "prévisionnel" de réouverture de ses musées, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. Elle espère rouvrir le 16 juin le musée Bourdelle, le musée de la Libération de Paris, le musée de la Vie romantique, le Petit Palais et la maison de Balzac.

: Le numéro 2 du Rassemblement national, Jordan Bardella, a estimé sur LCI qu'il était "aberrant" d'ouvrir le métro à Paris tout en maintenant les plages fermées sur le littoral métropolitain. Dans la mise en oeuvre du déconfinement, qui commencera de façon progressive lundi, il demande que "le gouvernement fasse preuve de souplesse", de "pragmatisme" et de "bon sens", en estimant qu"il faut arrêter d'infantiliser les Français".

: A l’arrêt depuis deux mois, les marchés alimentaires vont pouvoir rouvrir dès lundi. Un soulagement pour les petits producteurs comme Xavier Morize, maraîcher à Versailles (Yvelines)."Ca m'aurait fait suer de couler mon exploitation, j'ai mis quarante ans à la monter", explique-t-il au micro de Boris Loumagne.



(BORIS LOUMAGNE / FRANCE-INFO)

: La carte des départements en rouge et en vert, effective jusqu'au 11 mai, sera présentée cet après-midi par Edouard Philippe avec les derniers détails du plan de déconfinement. Selon Matignon, les départements en orange devraient alors passer en rouge ou en vert. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Il est midi et voici les principales informations de la matinée.





Le coronavirus a fait plus de 150 000 morts en Europe, selon le dernier comptage AFP.

Le Premier ministre Edouard Philippe a rendez-vous à 16 heures pour présenter depuis Matignon "la préparation de l'étape du 11 mai" concoctée par son gouvernement. Il doit notamment aborder les conditions de réouverture des écoles maternelles et élémentaires, la reprise des transports publics, le retour dans les entreprises ou la possibilité de se déplacer dans un rayon de 100 km. C'est à suivre en direct sur France 2 et franceinfo, dans une émission spéciale qui commencera à 15h30.