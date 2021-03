DIRECT. Covid-19 : les nouvelles mesures de restriction sont entrées en vigueur dans le Rhône, l'Aube et la Nièvre

Voici un premier point sur l'actualité de ce samedi 27 mars :

• #COVID_19 Depuis minuit, la Nièvre, le Rhône et l'Aube ont rejoint la liste des départements de l'Hexagone soumis à des restrictions renforcées. Le gouvernement a annoncé que les contrôles policiers allaient "s'intensifier" dans les gares, les aéroports et aux péages routiers, dès ce week-end.

• #COVID_19 La campagne de vaccination s'étend à 3,5 millions de nouvelles personnes éligibles, dès aujourd'hui, avec le coup d'envoi des injections Pfizer et Moderna pour les plus de 70 ans. Jusqu'ici, seuls les plus de 75 ans y avaient droit.

• #CLIMAT A deux jours du début de l'examen du projet de loi Climat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, les principales ONG écologistes françaises signent une tribune sur franceinfo pour dénoncer un manque d'ambition en matière de publicité pour les produits polluants.

• #RUGBY En quête d'un premier sacre depuis 2010, le XV de France a vu ses espoirs s'envoler, hier soir, en s'inclinant face à l'Ecosse (23-27) lors du dernier match du Tournoi des six nations. Les Bleus terminent deuxièmes, derrière le pays de Galles, déjà couronné en 2019.