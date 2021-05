DIRECT. Covid-19 : la vaccination est désormais ouverte à tous les adultes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Bonjour , un test PCR de moins de 72 heures est toujours demandé pour se rendre en Espagne selon le site de l'ambassade de France. Seuls les enfants de moins de six ans et les voyageurs en correspondance aérienne sont exemptés de cette mesure.

: Bonjour Un test PCR est il obligatoire pour aller en Espagne avant le 7 juin sachant que le taux d’incidence en France est inférieur à 150 ? Merci pour votre réponse et belle journée à vous et votre équipe

: "Il faut que juin soit le mois de la vaccination".



La vaccination s'ouvre aujourd'hui à tous les adultes en France. "Il va falloir qu'on arrive à convaincre la population des personnes qui ont plus de 55 ans, parce qu'il faut qu'on arrive à plus de 80-85 % de vaccination, pour pouvoir passer un été tranquille et ne pas être embêtés à la rentrée", insiste Gilles Bonnefond sur franceinfo.

: Faisons tout de suite un point sur l'actualité :



• La vaccination est désormais ouverte à tous les adultes, sans conditions. Les candidats doivent néanmoins s'armer de patience : les réservations, qui ont démarré jeudi, arrivent de manière "progressive" sur les plateformes internet spécialisées, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran.





• L'ancien patron de Renault Carlos Ghosn sera entendu pour la première fois par la justice française à partir d'aujourd'hui. Une délégation de magistrats français est spécialement venue à Beyrouth pour l'interroger dans les enquêtes qui le visent à Nanterre et Paris, en particulier pour abus de biens sociaux. Il sera notamment questionné sur deux fêtes au château de Versailles et des flux financiers avec un distributeur commercial à Oman.



• Toujours aucune trace de l'ancien militaire retranché dans un bois près du Lardin-Saint-Lazare, un village à une trentaine de kilomètres de Sarlat. Cela fait plus de 24 heures que cet homme dangereux et armé est traqué par les forces de l'ordre après qu'il a tiré sur des gendarmes appelés pour des violences familiales.



• Le Mali a été sanctionné hier soir. Les pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont décidé de suspendre le pays de leur organisation sous-régionale commune après un double coup d'Etat militaire, qu'ils ont condamné tout en se gardant d'autres sanctions.