DIRECT. Covid-19 : la Grèce et plusieurs régions d'Italie se reconfinent pour tenter d'endiguer la propagation du virus

Ce qu'il faut savoir

L'Europe se reconfine de plus en plus face à la seconde vague de l'épidémie de Covid-19. Après l'Irlande, la France et l'Angleterre, un confinement entre en vigueur en Grèce et dans certaines régions d'Italie, samedi 7 novembre, à l'heure où le continent européen recense plus de 12 millions d'infections au Covid-19, et plus de 300 000 morts. Suivez notre direct.

Un nouveau confinement dans plusieurs "zones rouges" italiennes. De nouvelles "zones rouges" – la Lombardie, le Piémont, la Vallée d'Aoste et la région de Calabre – ont été déclarées "à haut risque" face à l'épidémie de Covid-19. Pas moins de 16 millions d'Italiens renouent samedi avec le confinement, cependant plus léger qu'au printemps. Un couvre-feu national de 22 heures à 5 heures est également entré en vigueur vendredi en Italie, jusqu'au 3 décembre.

Les déplacements limités en Grèce. A partir de samedi, les Grecs devront montrer patte blanche pour quitter leur domicile. Pour chaque sortie, il leur faudra indiquer par sms le motif et l'horaire de leur déplacement, et attendre le feu vert des autorités, également par sms.

Nouvelles mesures en Pologne. Fermeture des cinémas, théâtres et autres institutions culturelles, fermeture de la plupart des magasins dans les galeries marchandes et passage total à l'enseignement à distance... De nouvelles restrictions entrent également en vigueur samedi en Pologne. Les magasins plus petits ne pourront accueillir qu'un client pour 10m2 de surface, et les magasins de plus de 150 m2 un client pour 15 m2.

Un nouveau record de contaminations aux Etats-Unis. Un total de 127 021 nouveaux cas d'infection au Covid-19 ont été recensés en 24 heures aux Etats-Unis vendredi, soit le troisième record quotidien d'affilée, selon l'université Johns Hopkins.

Jean Castex appelle à respecter "plus que jamais" le confinement. Le Premier ministre, Jean Castex, appelle samedi les Français à respecter "plus que jamais" le confinement, "de la manière la plus stricte possible", dans un entretien aux quotidiens régionaux du groupe Ebra. Le seuil des 60 000 contaminations en 24 heures a été franchi en France vendredi, selon Santé publique France. L'agence sanitaire précise que ce nombre de cas déclarés (60 486) est un chiffre "minimal et non consolidé", en raison de difficultés liées à un embouteillage informatique qui perturbe le recensement des nouveaux cas.