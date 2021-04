DIRECT. Covid-19 : l'Inde recense près de 315 000 nouveaux cas, un record mondial

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "Les variants V1, V2 et V3 ont tous trois une mutation en commun en position 501 de la protéine Spike (ou spicule), mais on peut en tirer deux conclusions. Certaines personnes vont dire que cela prouve que le virus n'a pas tellement d'autres possibilités pour évoluer. C'est effectivement possible. Mais, d'un autre côté, il faut regarder le futur et cette mutation sur cette protéine semble changer la gamme des possibles en termes d'évolutions virales."



Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les variants sans jamais oser le demander... Que nous disent les variants nés en Inde, en Afrique du Sud, en Angleterre ou au Brésil, de l'évolution possible de l'épidémie ? Notre journaliste Clément Parrot a interrogé le directeur de recherche au CNRS Samuel Alizon. (SCIENCE PHOTO LIBRARY / KKO / AFP)

: L'Inde se serait bien passée de ce terrible record mondial : le pays annonce près de 315 000 nouveaux cas de Covid-19 recensés sur 24 heures, du jamais-vu. Une nouvelle d'autant plus inquiétante que les hôpitaux de New Delhi font face à une pénurie d'oxygène.

: Objectif : déconfinement. Ce matin, de nombreux titres de presse quotidienne régionale se penchent sur le programme du mois de mai.







: Les 150 000 magasins fermés depuis le 3 avril en France espèrent bientôt rouvrir leurs portes. Les principales fédérations du commerce et quelque 150 patrons, franchisés et affiliés de réseaux d'enseignes signent ce matin un "plaidoyer pour une réouverture impérative de tous les commerces au plus tard le 10 mai". La tribune est publiée dans Le Parisien/Aujourd'hui en France.

Voici un premier point sur l'actualité de cette journée :



A l'occasion du jour de la Terre, le président américain réunit aujourd'hui un sommet virtuel mondial sur le climat censé marquer le retour des Etats-Unis dans la lutte contre le réchauffement. Joe Biden doit dévoiler un objectif "ambitieux" pour son pays, après quatre ans de présidence Trump marquée par un recul des ambitions en matière de lutte contre la crise climatique.



• Jean Castex donnera aujourd'hui une conférence de presse sur l'épidémie. Cette prise de parole intervient au lendemain de l'annonce de la levée des restrictions de déplacement imposées début avril en France dès le 3 mai et alors qu'un nouveau protocole sanitaire doit entrer en vigueur pour la rentrée scolaire.





Nouvelle prouesse à l'actif de Perseverance : le rover de la Nasa a transformé du dioxyde de carbone issu de l'atmosphère de Mars en oxygène, une première sur une autre planète, a annoncé dans la nuit l'agence spatiale américaine.



La soeur de Sarah Halimi, une sexagénaire juive tuée en 2017 à Paris, entend porter plainte en Israël pour tenter d'obtenir un procès contre son meurtrier, jugé irresponsable pénalement par la justice française, ont annoncé ses avocats à l'AFP.