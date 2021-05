DIRECT. Covid-19 : l'Inde comptabilise pour la première fois plus de 4 000 morts quotidiens

Ce qu'il faut savoir

L'Inde, qui compte 1,3 milliards d'habitants, a enregistré 4 197 nouveaux décès en une seule journée vendredi 7 mai, a annoncé samedi le gouvernement. Le pays comptabilisé 238 270 morts au total depuis le début de la pandémie de Covid-19. En dépit de l'aide internationale, des patients continuent de mourir aux portes d'hôpitaux submergés. Et, selon les spécialistes, le pire est encore à venir, avec un pic épidémique attendu d'ici à plusieurs semaines. Un confinement pour une semaine entre en vigueur samedi dans l'Etat du Kerala, au sud-ouest du pays. Suivez notre direct.

Le Japon prolonge l'état d'urgence. Le gouvernement japonais a prolongé vendredi de trois semaines jusqu'à fin mai l'état d'urgence dans quatre départements, dont celui de Tokyo censé accueillir les JO cet été. Deux départements supplémentaires vont rejoindre ce dispositif. L'état d'urgence japonais consiste surtout à restreindre les activités de certains commerces physiques.

Quarantaines élargies en France. Les voyageurs en provenance de sept pays supplémentaires (Turquie, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Népal, Emirats arabes unis, Qatar) devront observer une quarantaine obligatoire de dix jours à l'arrivée en France, à compter de samedi minuit.

La décrue des principaux indicateurs continue en France. 5 101 malades se trouvaient en soins critiques vendredi, selon les données de Santé publique France. Le chiffre des entrées quotidiennes s'est établi à 269 malades, contre 273 la veille. Lors des dernières 24 heures, 227 personnes sont mortes. Au total, le virus a tué 106 130 personnes depuis le début de l'épidémie dans le pays. Avec 25,1 millions d'injections au total (premières doses et rappels), dont une journée record jeudi à plus de 600 000 doses, près d'un tiers de la population majeure (33,3%) a reçu une première dose et 14,5% deux doses.