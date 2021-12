DIRECT. Covid-19 : à une semaine de Noël, les restrictions se multiplient dans le monde

Ce qu'il faut savoir

A une semaine de Noël, les restrictions se multiplient de nouveau à travers le monde face à la montée du variant Omicron, entre rétablissement des jauges, annulation de festivités ou fermeture des lieux culturels, avec une pression accrue sur les non-vaccinés. Un mois seulement après son identification en Afrique du Sud, le variant Omicron a déjà été identifié dans près de 80 pays et progresse de manière fulgurante en Europe, où il pourrait devenir dominant d'ici la mi-janvier, selon la Commission européenne. Suivez notre direct.

Bars et restaurants fermés en Irlande. Les bars, pubs et restaurants devront fermer dès 20h à partir de dimanche et cela jusqu'à la fin janvier.

Fermeture des lieux de loisirs au Danemark. Le pays a enregistré vendedi un nouveau record absolu de 11 000 cas dont 2 500 d'Omicron, et va fermer dès dimanche et pour un mois ses théâtres, cinémas et salles de concerts, mais aussi ses parcs d'attractions et musées.

Pas de rassemblements festifs en France. Le gouvernement a demandé aux mairies d'annuler les concerts ou feux d'artifice prévus au soir du Nouvel An.

Motifs impérieux rétablis avec Royaume-Uni. La France rétablit à compter de ce samedi l'obligation de "motifs impérieux" pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni, qui a enregistré pour le troisième jour consécutif un nouveau record de contaminations, avec 93 045 cas.

La France et le Danemark à "haut risque". L'Allemagne, qui a classé vendredi la France et le Danemark comme zones d'infections à "haut risque", va imposer aux voyageurs non vaccinés en provenance de ces pays une période de quarantaine. A partir de dimanche, la mesure s'appliquera également aux voyageurs venant de Norvège, du Liban et d'Andorre.