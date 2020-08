DIRECT. Coronavirus : quelque 78 000 cas recensés en 24 heures en Inde, un record mondial

Voici un premier point sur l'actualité de ce dimanche :



• #RENTREE Jean-Michel Blanquer annonce la tenue d'un Grenelle des professeurs. "D'ici à octobre, nous discuterons de la hausse des rémunérations pour 2021 (...) Et à partir de novembre, nous négocierons pour définir une loi de programmation pluriannuelle", affirme le ministre de l'Education dans le JDD.



• #MIGRANTS Les gardes-côtes italiens ont annoncé avoir embarqué 49 migrants "fragiles" présents sur le navire Louise Michel, bloqué en Méditerranée. Les autres passagers ont été pris en charge sur un bateau humanitaire affrété par l'ONG allemande Sea Watch et Médecins sans frontières.



• #TDF Le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Emirates) a remporté la première étape du Tour de France 2020, hier. Une course marquée par de nombreuses chutes, dont celle de Thibaut Pinot, blessé à l'épaule et au genou. Aujourd'hui, une nouvelle boucle autour de Nice, beaucoup plus ardue, attend les coureurs.



• #CORONAVIRUS La France a enregistré 5 453 nouveaux cas confirmés de contamination au Covid-19 et six décès ces dernières 24 heures, selon Santé publique France. A Paris, 123 personnes ont été verbalisées pour non-port du masque lors d'une manifestation contre les gestes barrières, et une personne a été interpellée pour outrage et rébellion.