DIRECT. Coronavirus : plus de 500 nouveaux cas de contamination en Allemagne

Ce qu'il faut savoir

Près de quatre millions de Barcelonais sont appelés à "rester chez eux" pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus, alors que les dirigeants de l'Union européenne reprennent, samedi 18 juillet, leurs discussions pour tenter d'arracher un compromis sur un plan de relance massif de l'économie, bloqué par certains Etats. Les ministres des Finances et les chefs des banques centrales des pays industrialisés du G20 discuteront également de leur côté, samedi, des moyens de faire repartir l'économie mondiale, plombée par la crise sanitaire.

Le Covid-19, qui a tué au moins 590 000 personnes dans le monde, selon un décompte de l'AFP, continue de se propager ou reprend dans de très nombreux pays, notamment sur le Vieux Continent où plusieurs Etats ont pris des mesures ciblées pour tenter d'éviter une deuxième vague.

Plus de 500 nouveaux cas outre-Rhin. L'Allemagne a fait état de 529 nouveaux cas de contamination au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, portant le nombre total d'infections à 201 372, selon les données fournies samedi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. L'Allemagne a recensé un décès supplémentaire, ce qui porte le bilan officiel à 9 083 morts liés au coronavirus, d'après le RKI.

En Espagne, "dernière chance" avant un reconfinement. Les habitants de Barcelone, deuxième ville du pays, ont été appelés, vendredi à "rester chez eux", face à un quasi triplement en une semaine du nombre de cas. C'est "la dernière chance" pour éviter des mesures plus strictes, a averti la porte-parole du gouvernement régional catalan. Les autorités ont aussi annoncé la fermeture des cinémas, théâtres et discothèques, l'interdiction des réunions de plus de dix personnes et des visites dans les maisons de retraite, la limitation de la capacité d'accueil à 50% dans les bars et les restaurants. Les autorités espagnoles surveillent depuis plusieurs jours plus de 120 foyers actifs, en particulier en Catalogne.

La pandémie progresse encore aux Etats-Unis. Pays le plus endeuillé au monde avec 139 128 décès, les Etats-Unis ont enregistré, vendredi, un nouveau record de contaminations avec 77 638 nouveaux cas en 24 heures. Ils connaissent depuis plusieurs semaines une flambée des infections dans le Sud et l'Ouest. Au Texas et dans l'Arizona, les autorités locales ont commandé des camions frigorifiques pour augmenter la capacité d'accueil des morgues. Les autres pays comptant le plus de morts sont le Brésil (77 851 morts), le Royaume-Uni (45 119), le Mexique (37 574) et l'Italie (35 017).