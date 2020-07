DIRECT. Coronavirus : les Etats-Unis ne délivreront pas de nouveaux visas aux étudiants étrangers dont les cours seront en ligne

#CORONAVIRUS Il faut se préparer. La possibilité qu'un vaccin contre le nouveau coronavirus puisse être disponible et administré à des millions de gens, en priorité les professionnels de santé, doit être anticipée dès maintenant, indiquent les membres du Conseil scientifique, du Comité vaccin Covid-19 et du Comité recherche, analyse et expertise (Care), dans un avis publié hier.