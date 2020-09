DIRECT. Coronavirus : le gouvernement va devoir "prendre des décisions difficiles", affirme le Conseil scientifique

Ce qu'il faut savoir

Le gouvernement "va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles" "dans les huit à dix jours maximum", a estimé mercredi 9 septembre le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, qualifiant d'"inquiétant" le niveau de l'épidémie de Covid-19 en France.

"On peut être faussement rassuré" parce que l'augmentation de la circulation du virus a "peu de retentissement actuel" sur le système de soins, mais il peut y avoir "une augmentation très rapide, exponentielle, dans un deuxième temps", a averti le président du Conseil scientifique au cours d'un point presse en ligne, pointant "en particulier" la situation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le conseil de défense statuera vendredi sur les nouvelles dispositions du protocole sanitaire. Suivez notre direct.

Quelques 6500 nouveaux cas de contamination en 24 heures. La France a enregistré 6 544 cas supplémentaires de contamination au coronavirus au cours des dernières 24 heures, a annoncé Santé publique France (SPF), mardi. Ce chiffre est en hausse par rapport à celui de la veille (4 203) mais en baisse par rapport à ceux des jours précédents, particulièrement élévés, puisque situés entre 7 000 et 9 000. Santé publique France a fait également état de 91 nouveaux foyers épidémiques, portant le nombre de clusters à 612.

Le Conseil scientifique se prononce en faveur d'une réduction de la quarantaine. L'avis,transmis aux autorités jeudi dernier et rendu public mercredi, préconise de réduire de 14 à 7 jours la durée de mise à l'écart des personnes contaminées et des cas contacts. "La transmission du Sars-CoV-2 à partir des personnes infectées est maximale entre 2 jours avant l’apparition des signes clinique et 5 jours après, et n’a été documentée que très exceptionnellement au-delà du 8e jour d’infection", soutient le Conseil. La décision sera également discutée vendredi lors du conseil de défense et de sécurité nationale.

L'Angleterre interdit les rassemblements de plus de 6 personnes. Les rassemblements de plus de six personnes vont être interdits à partir de lundi prochain en Angleterre pour lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus, qui enregistre une poussée au Royaume-Uni, notamment chez les jeunes. Fixée actuellement à 30 personnes, cette nouvelle limite s'appliquera "aux rassemblements à l'intérieur et à l'extérieur, dans les logements privés, les espaces publics extérieurs et des lieux comme les pubs et les restaurants", ont indiqué les services du Premier ministre Boris Johnson avant une conférence de presse mercredi après-midi.

L'Union européenne réserve 200 millions de doses du potentiel vaccin Biontech-Pfizer. La Commission européenne a annoncé avoir trouvé un accord préliminaire pour obtenir 200 millions de doses d'un potentiel vaccin contre le coronavirus développé par l'alliance germano-américaine, avec une option pour en acquérir 100 millions supplémentaires. C'est le sixième accord de ce type conclu par Bruxelles. L'Union européenne a déjà signé des accords pour s'assurer l'accès aux éventuels vaccins de Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna et AstraZeneca.