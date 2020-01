DIRECT. Coronavirus : la Chine interdit le commerce d'animaux sauvages jusqu'à ce que l'épidémie se tasse

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: La Chine a prononcé une interdiction temporaire du commerce d'animaux sauvages pour tenter d'enrayer l'épidémie de pneumonie virale. L'élevage, le transport ou leur vente sont prohibés "à partir de la date de l'annonce jusqu'à la fin de la situation épidémique nationale", selon une directive co-émise par le ministère de l'Agriculture.

: Voici les principaux titres de l'actualité :



Les autorités sanitaires ont annoncé trois cas confirmés du coronavirus 2019-nCov en France, sur un patient hospitalisé à Bordeaux et deux autres à Paris. Le bilan en Chine est passé à 56 morts et près de 2 000 personnes sont contaminées.



L'Opéra de Paris a retrouvé son public hier soir au son des Contes d'Hoffmann à Bastille après une grève historique contre la réforme des retraites. L'intersyndicale prévient qu'elle reste mobilisée "pour le retrait du projet de loi".



Le Conseil d'Etat a rendu la copie du gouvernement sur le projet de loi de réforme des retraites couverte de rouge. Les sages veulent que l'exécutif revoie sa copie.



L'Italie a les yeux braqués dimanche sur l'Émilie-Romagne, riche région du nord dont l'élection régionale a valeur de test national. Les derniers sondages ont montré que la droite, menée par la Ligue, était au coude-à-coude avec le Parti démocrate.





La violente tempête qui s'abat sur l'Etat de Minas Gerais (Brésil) a fait au moins trente morts et dix-sept disparus, a annoncé la Défense civile.