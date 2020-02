DIRECT. Coronavirus 2019-nCoV : le bilan de l'épidémie franchit la barre des 1 000 morts en Chine

Ce qu'il faut savoir

Un niveau symbolique. Le bilan de l'épidémie de coronavirus 2019-nCoV a franchi la barre des 1 000 morts en Chine lundi 11 février 2020, tandis que le président Xi Jinping a appelé à des mesures "plus fortes et décisives" contre la maladie. En dehors de la Chine continentale, le virus a tué deux personnes, une aux Philippines et une autre à Hong Kong, et plus de 400 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Suivez l'évolution de la situation en direct sur franceinfo.fr.

L'OMS redoute une propagation accrue hors de Chine. Sans avoir jamais mis les pieds en Chine, un Britannique contaminé par le coronavirus à Singapour l'a ensuite transmis à plusieurs compatriotes lors d'un séjour dans les Alpes en France. "La détection de ce petit nombre de cas pourrait être l'étincelle qui finira par un plus grand feu" épidémique, s'est alarmé lundi le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nous appelons tous les pays à utiliser la fenêtre de tir actuelle pour empêcher ce plus grand feu".

Pas de nouveau cas en France. Aucun nouveau cas de coronavirus n'a été détecté en France, les tests réalisés en Haute-Savoie sont tous négatifs. Il n'y a pas "de chaîne de transmission de l'épidémie" à ce jour, a déclaré le directeur général de la Santé, lundi soir. Le bilan est toujours de onze personnes contaminées, dont un cas sévère.

Une centaine de personnes évacuées à Hong Kong. Plus d'une centaine de personnes ont été évacuées mardi d'une tour d'habitation de 35 étages à Hong Kong en raison de la découverte d'un second cas du nouveau coronavirus dans cette résidence, mais à un étage distinct. Les autorités s'interrogent sur une éventuelle contagion au travers de canalisations.

Quatre Français à bord du Diamond Princess. Quatre Français se trouvent à bord du paquebot, trois passagers et un membre d'équipage. Parmi les 3 700 passagers du navire de croisière en quarantaine depuis une semaine dans le port de Yokohama au Japon, 135 personnes sont contaminées.