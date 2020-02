DIRECT. Coronavirus 2019-nCoV : la Chine prend des mesures de confinement dans de nouvelles villes

Ce qu'il faut savoir

La Chine tente toujours de limiter la propagation du nouveau coronavirus. Deux grandes villes de l'est du pays, éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de Wuhan et de l'épicentre de l'épidémie, ont annoncé mardi 4 février des mesures de restriction aux mouvements à leurs habitants. Le bilan s'élève désormais à 425 morts, après 64 nouveaux décès annoncés mardi par le gouvernement chinois, qui a admis des "insuffisances" dans sa réaction à la crise sanitaire. Suivez la situation en direct sur franceinfo.fr

Des déplacements limités en Chine. La municipalité de Taizhou et trois districts de Hangzhou – siège du géant chinois du e-commerce Alibaba et capitale de la province du Zhejiang– n'autorisent plus qu'une personne par foyer à sortir une fois tous les deux jours pour faire leurs courses. Quelque 9 millions de personnes au total sont concernées par cette mesure de confinement.

Un bilan qui ne cesse d'augmenter. Le bilan de l'épidémie est monté à 425 morts en Chine après 64 nouveaux décès annoncés mardi. Le gouvernement a admis des "insuffisances" dans sa réaction à la crise sanitaire. Les autorités chinoises ont fait état d'un besoin urgent de masques de protection et de matériel médical pour faire face à l'épidémie dont le nombre de morts se situe désormais largement au delà de celui du Sras qui avait tué 349 personnes en 2002-2003.

Des résultats rassurants en France. Toutes les personnes rapatriées dimanche de Wuhan "vont bien" et les centaines de tests effectués sont "négatifs", a assuré Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. "Il n'y a pas d'épidémie en France, même pas de chaîne de transmission dans notre pays et aucune circulation du virus sur le territoire", a-t-il assuré. Les six cas confirmés en France "sont stables", a-t-il précisé.

L'économie chinoise paralysée. Mesures de confinement, liaisons ferroviaires suspendues, cinémas et commerces désertés, fermeture de la plupart des entreprises et usines jusqu'au 9 février... Les mesures adoptées pour endiguer l'épidémie paralysent des pans entiers de l'activité et tétanisent la consommation, moteur crucial de la croissance du géant asiatique.