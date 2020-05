Dimanche en Politique : les masques montrent que "nous ne sommes plus maîtres de notre destin", selon la secrétaire d'État à l'Économie

Dans le magazine Dimanche en Politique, la secrétaire d'État à l'Économie, Agnès Pannier-Runacher, était l'invitée de Francis Letellier. Elle a justifié le retard accusé par la France en termes de masques dans les premières semaines de l'épidémie de coronavirus. "Au fond, derrière le sujet des masques, ce qu'il y a, c'est la mise en évidence de notre dépendance industrielle par rapport à un autre pays qui en l'occurrence est la Chine", a expliqué Agnès Pannier-Runacher.

Accélérer la "reconquête industrielle"

"Qu'est-ce qui bloque sur les masques ? C'est que nous ne sommes plus maîtres de notre destin : ce n'est pas nous qui fabriquons, ce n'est pas nous qui fixons les prix. Effectivement, nous sommes tributaires d'un approvisionnement." Afin de ne plus être confronté à ce genre de problème, la secrétaire d'État a insisté sur le besoin "d'accélérer" la "reconquête industrielle". "Nous devons développer des capacités en France de production d'un certain nombre de produits."