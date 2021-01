Désintox. Non, le vaccin n\'a pas transmis la Covid-19 aux personnes âgées

Le vaccin donne la Covid aux personnes âgées ? C’est le sous-entendu du YouTubeur vedette des complotistes Silvano Trotta. Dans un tweet du 12 janvier, partagé et aimé des milliers de fois, il évoque une maison de retraite aux Etats-Unis, où, après la vaccination d’une large partie des occupants, il y aurait eu 24 morts. Une « coïncidence » qui n’en est pas vraiment une, selon Trotta.

La source de cette affirmation ? Un obscur site anglophone, Health Impact News, dont l’article totalise plus de 10 000 interactions sur Facebook. Le contenu est en fait lui-même copié et collé depuis un autre site, affilié à une fondation libertarienne américaine. Mais l’auteur libertarien, et manifestement anti-vaccin, semble en fait avoir lu trop vite, ou trop mal, l’article de presse qui lui a permis de lancer la rumeur.

Il est bien question, sur le site du média local syracuse.com, d’un Ehpad dans l’état de New-York, où 24 résidents sont morts de la Covid-19, entre le 29 décembre - date des premiers décès - et le 9 janvier - date de publication de l’article. Mais rapidement, on lit dans l'article que cette vague virulente de la maladie est apparue le 21 décembre dans l’établissement, alors que la campagne de vaccination, elle, n’a commencé que le lendemain.

Devant l’ampleur prise par cette fausse information, y compris aux Etats-Unis, les responsables de la maison de retraite y sont allés de leur démenti : « Compte tenu de la période d'incubation que nous connaissons pour ce virus, notre établissement a été affecté avant que les vaccins ne soient disponibles. » Même avec toute la mauvaise foi du monde, il semble donc difficile de rendre les injections coupables de la maladie.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/

Sur Twitter : https://twitter.com/ArteDesintox