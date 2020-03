VRAI OU FAKE Désintox. Non, le coronavirus n'a pas encore provoqué de décès en Inde

Alors que le pays ne compte officiellement que 39 cas de contamination avérée et aucune victime, des internautes affirment avoir trouvé le premier décès lié au Covid-19.L’inquiétude du coronavirus gagne l’Inde. Et alors que le pays ne compte officiellement que 39 cas de contamination avérée et aucune victime, des internautes affirment avoir trouvé le premier décès lié au Covid-19. Une vidéo est ainsi devenue virale, notamment sur Facebook : on y voit des policiers qui portent des masques chirurgicaux entrer dans une maison et y trouver un corps. Beaucoup prétendent qu’il s’agit d’un cas de mort dû au nouveau virus alors que l’Inde n’en avait pas encore connu. « Les gens devraient faire attention à leurs déplacements, éviter les zones publiques comme le métro, cacher leur nez », indique un des internautes qui la partage. Mais comme l’a relevé le média indien The Quint, le badge des policiers visible sur leurs uniformes les identifie comme des policiers de Tamil Nadu, un État de l'Inde du Sud, à quelques 2 500 kilomètres de la capitale indienne. Plusieurs articles de presse locale font ainsi état d’une intervention de la police dans un appartement de cet état et de la découverte d’une jeune femme décédée. Contactée, la police locale a confirmé que la vidéo a bien été tournée dans la ville de Chettipedu, au sud du pays et que la jeune femme n’a pas été victime du nouveau coronavirus : selon les autorités locales, elle était atteinte d’un asthme sévère, et elle est morte d’une crise cardiaque. Et si le pays a ordonné des restrictions d’entrée sur le territoire des personnes en provenance des pays les plus touchés, l’Inde n’a pas demandé à sa population d’éviter les lieux publics comme le laissent entendre certains internautes qui partagent la publication.