Désintox. Non, la France ne concentre pas 20% des contaminations à la Covid dans le monde

La France ne concentre pas 20% des contaminations à la Covid dans le monde, c'est ce qu'a affirmé sur Twitter Florian Philippot, ironisant sur l'incompétence des autorités françaises.La France concentrerait 20% des contaminations à la Covid dans le monde ? C'est ce qu'a affirmé sur Twitter Florian Philippot, ironisant sur l'incompétence des autorités françaises. Si la France fait bien partie des pays les plus touchés actuellement, la statistique est fausse.

À la base de cette confusion, on trouve deux chiffres : les médias ont rapporté que le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 dans le monde dépassait désormais le million. Dans le même temps, le ministre de la Santé français Olivier Véran annonçait, le 29 décembre, que la France avait enregistré plus de 208 000 nouvelles contaminations en 24 heures.

On pourrait en déduire que 20% des nouveaux cas sont enregistrés en France. Mais ces deux statistiques ne sont pas comparables. Le chiffre de 208 000 contaminations en France correspond au nombre de résultats positifs enregistrés sur la journée du mercredi 29 décembre.

Or, le chiffre de 1 million de nouveaux cas quotidiens dans le monde est une moyenne calculée sur sept jours, entre le 23 et le 29 décembre. Durant cette semaine, il y a eu 7 millions de cas enregistrés sur la planète. Mais avec de fortes variations selon les jours. Ainsi, le 25 décembre, 500 000 nouveaux cas étaient enregistrés dans le monde tandis que Le mercredi 29 décembre, il y avait 1,73 million de nouvelles contaminations.

Si l’on décide de comparer les chiffres de la France et du monde, il faut donc aussi calculer la moyenne des contaminations en France entre le 23 et le 29 décembre : soit environ 100 000 cas quotidiens. C'est ce chiffre qu'il faut rapporter au million de cas dans le monde. Ce qui fait donc 10% et pas 20. Nul besoin d’en rajouter.