Désintox. Non, il n'y a pas plus de cas de Covid quotidiens en France qu’en Inde

Comparaison n’est pas raison : la pandémie de Covid-19 nous en offre un nouvel exemple. Depuis quelques semaines l’Inde, ravagée par la maladie, est au centre de l’attention médiatique. On en ferait d’ailleurs beaucoup trop avec le géant asiatique. C’est notamment la ligne de Florian Philippot. Sur YouTube, l'ancien bras droit de Marine Le Pen assure qu’il y a proportionnellement plus de cas de Covid quotidiens en France qu’en Inde, à l’unisson de plusieurs comptes Twitter complotistes.

Si on se penche sur les chiffres bruts, il apparaît d'abord que Florian Philippot a raison. En effet, les médias français insistent lourdement depuis des jours sur le fait que les 350 000 nouveaux cas quotidiens en Inde représentent un record mondial. C'est vrai en valeur absolue, mais si on tient compte du fait que le pays compte 1,4 milliard d'habitants, cela représente en réalité presque deux fois moins d'infections que ce que la France connaît aujourd'hui.

Pourtant cette comparaison n'a guère de sens car l'Inde sous-estime grandement l'ampleur de l'épidémie. Notamment en raison d'un nombre de tests trop faible. Le 29 avril, 1,6 millions de tests ont été pratiqués en Inde, contre 300 000 en France : cinq fois moins alors que la population de l’Inde est vingt fois plus importante.

L’Institute for Health Metrics and Evaluation, se référant à diverses enquêtes de séroprévalence indiennes, estime que les chiffres officiels sont de 20 à 50 fois bien en deçà de la réalité épidémique. L’Imperial College de Londres estime, lui, que le nombre de nouveaux cas serait sous-estimé entre 2 et 8 fois. Mais il se base sur le nombre officiel de décès liés à la Covid, qui serait lui-même très largement minoré. Difficile donc, de comparer Paris et New Dehli sur cette base.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

