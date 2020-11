Désintox. Covid-19 : non, les chiffres des infectés ne sont pas gonflés par rapport à l\'Allemagne

C’est en zoomant par cycles successifs dans l’échantillon prélevé chez un patient que le test peut détecter la trace du Sars-CoV-2. Plus il faut de cycles pour trouver une partie du génome du virus, moins le virus est présent. Si on ne trouve plus de virus au-delà d’un certain seuil, le résultat est négatif.

Or, certains estiment qu’un seuil trop élevé permet de détecter le virus chez des personnes très peu infectées, ce qui exagérerait les chiffres de l’épidémie inutilement.

Selon eux, l'Allemagne aurait un seuil que l’on appelle la valeur CT, fixé à 25. Beaucoup plus bas qu’en France.



En réalité, il n’y a pas de directive fixant un tel seuil dans l’Hexagone. Pour chaque test, en fonction des réactifs et du laboratoire, le nombre de cycles effectués varie. Mais sa valeur CT est généralement comprise entre 10 et 45.

Comme en Allemagne ! Car contrairement à ce qu’affirment les internautes, il n’existe pas non plus chez nos voisins de seuil unique à partir duquel un test PCR est considéré comme négatif. Une recommandation de l’institut Robert-Koch a d’ailleurs indiqué qu’une valeur CT supérieure à 30 pourrait être un critère pour lever l’isolement d’une personne, dix jours après l’apparition des symptômes. Mais en même temps, l’institut précisait que « un résultat de PCR avec une valeur de seuil supérieure à 30 ne représente pas un résultat négatif de PCR ».

De quoi prêter à confusion, mais certainement pas à faire de L’Allemagne le contre-exemple que certains voudraient y voir.

