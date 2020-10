Désintox. Covid-19 : non, la France n\'est pas le pays qui dépiste le plus au monde

Sommes-nous l'un des pays qui teste le plus au monde ? Lors de sa conférence de presse, le 1er octobre, le ministre de la Santé Olivier Véran a répété cet élément de langage déjà plusieurs fois entendu dans sa bouche. Mais est-il exact ? Ce qui est sûr, c'est que la France a augmenté considérablement le volume de dépistage hebdomadaire. Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de test est passé de 3000 par semaine, début mars, à plus d'un million pour la dernière semaine de septembre.

Mais cela, rapporté à la population, ne fait pas de la France un champion. Sans même aller comparer avec les pays du monde entier, Désintox est allé chercher les données de l'ECDC, European Center for Disease Prevention and Control, une agence de l'union européenne. Chaque semaine, on trouve sur le site de l'organisation le nombre de tests effectués la semaine précédente. Sur 30 pays européens, la France, avec un ratio de 1379 tests pour 100 000 habitants, se situe seulement à la douzième place.

Devant l'Hexagone, on trouve notamment l'Espagne avec près de 1600 tests, la Belgique avec plus de 2200, le Royaume-Uni avec plus de 2700, et évidemment les premiers de la classe, Danemark, Luxembourg et Islande, qui caracolent en tête du classement avec près de 6000 tests pour 100 000 habitants. Plus de 4 fois le ratio français ! Et même la moyenne du ratio de tests des 29 pays étrangers du classement se révèle supérieure au chiffre de la France, avec plus de 1700 dépistages.

En fait, tous les Etats ont depuis quelques mois accru considérablement leur capacité en la matière, en prévision d'une éventuelle seconde vague. La France a seulement fait comme les autres. Pas mieux.

