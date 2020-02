« Des morts partout à Wuhan. Des centaines dans les rues. » A en croire de nombreux internautes, une vidéo prouverait que la Chine sous-estime le nombre de morts dans la province du Hubei, épicentre de l’épidémie au nouveau coronavirus qui a fait officiellement plus de 1 800 victimes. Dans ces images, filmées depuis un deux roues, on peut voir une rue où des personnes sont allongées sur le trottoir. Des « cadavres » dans des sacs, assure par exemple un compte anglophone, quand un internaute américain affirme qu’il s’agirait des rues de Wuhan.

Problème : Désintox a identifié la rue en question, qui se trouve à quelques 1000 km de Wuhan. Comme l’outil Baidu Maps permet de le vérifier, il s’agit en fait d’une rue de Shenzhen, l’un des poumons économiques du pays, sur la côte sud-est de la Chine. Surtout, les objets qu’on peut voir sur les trottoirs ne sont pas des sacs renfermant des corps mais plus simplement des couettes et des couvertures, comme une autre vidéo tournée au même endroit permet de le vérifier.

Les internautes qui la partagent expliquent ainsi qu’il s’agit de personnes qui sont bloquées dans les rues de Shenzhen en raison des restrictions liées au coronavirus. Il ne s'agit donc pas de corps, mais de Chinois bien vivants et contraints de dormir dehors. Une version confirmée par le média américain sinophone NTD basé à New York et critique du parti communiste chinois. Une télé locale explique d'ailleurs qu'il s'agit de travailleurs de la région du Hubei, qui ne peuvent pas rentrer chez eux à cause du coronavirus et à qui l'on refuse de louer des logements.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/