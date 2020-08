Coronavirus : des milliers de manifestants "anti-masques" défilent à Berlin pour faire valoir "la résistance" aux restrictions

Après l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni, l'Allemagne connaît sa première grande manifestation "anti-masques". Plusieurs milliers de manifestants hostiles aux mesures restreignant les libertés individuelles pour combattre le Covid-19 ont défilé, samedi 1er août, dans le centre de Berlin. Estimés à quelque 15 000 par la police, les manifestants ne portaient pour la plupart pas de masque, selon un journaliste de l'AFP, et la distanciation physique d'un mètre cinquante normalement obligatoire n'était pas respectée.

As Germany is experiencing a strong increase of new #COVID19 cases, this is happening right now in Berlin. #b0108



A “Day of Freedom” with conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists. No one is wearing a mask. pic.twitter.com/VpGess4wbq