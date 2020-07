Dépistages au Brésil, mousson en Inde, colonies de vacances... Retrouvez les images marquantes de la semaine

Avant de frapper les trois coups, de faire entrer les comédiens et le public, le grand théâtre de Séoul se prépare. L'épidémie de Covid-19 recule en Corée du Sud. Les musées et bibliothèques peuvent rouvrir. Une simple bâche en plastique contre les éléments déchainés. Dans les rues de New Delhi, une femme se protège comme elle peut contre les pluies de mousson qui a tué 110 personnes en Inde.

Record de contamination au Brésil

Des astronautes sur la plage d'Ipanema au Brésil. Dans le monde d'avant, on n'aurait jamais vu cela. Sous les scaphandres, un couple de Brésiliens. Monsieur, fragile des poumons, ne veut prendre aucun risque. Madame a rangé son bikini jusqu'à l'été prochain. A plus de 3 000 kilomètres de Rio, un chef indigène se fait dépister. Le virus menace sa communauté à l'immunité fragile. Dans cette région reculée, il est difficile d'accéder aux hôpitaux alors que le Brésil enregistre cette semaine un record de contaminations.

