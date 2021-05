Vacances : la guerre des régions pour séduire les Français

Entre les régions, c'est la guerre ! Elles s'affrontent à grand coup de publicités, et cherchent à attirer les millions de vacanciers qui vont rester dans l'Hexagone. Elles s'affichent jusque dans les entrailles du métro parisien. Le Lot-et-Garonne est allé encore plus loin, en alléchant les passants dans les rues de Paris, avec des fraises de la région. Entre la dégustation, les petits cadeaux et la campagne publicitaire, le département a dépensé plus de 180 000 euros. La région attend 20 % de touristes supplémentaires qui engendreront 3 millions d'euros de retombées économiques.



Appel aux influenceurs

"Sur les réseaux sociaux, on est à une couverture qui avoisine le million de personnes touchées", explique Matthieu Stievet, directeur de communication du Conseil départemental de Lot-et-Garonne. Les régions n'hésitent pas à faire appel des influenceurs. L'une d'entre elles vend l'Ile de Ré à ses 50 000 abonnés. Ces blogueurs sont payés avec un montant resté confidentiel. La Somme, elle, rembourse directement les touristes, 80 euros pour deux nuits d'hôtel. Montant total : 800 000 euros.