"Il y avait une émotion particulière" : les retrouvailles touchantes des comédiens du théâtre de la Ville avec le public

Spectateurs et comédiens l’espéraient depuis près de sept mois. Les retrouvailles ont eu lieu mercredi au théâtre de la Ville à Paris autour d’une pièce de Pirandello.

L’émotion a été le fil conducteur de cette soirée. Avant le début de Six personnages en quête d’auteur de Pirandello, le directeur du théâtre de la Ville est monté sur scène. Après les avoir filmés avec son portable sous leurs applaudissements, Emmanuel Demarcy-Mota s’est adressé aux spectateurs. Comme le public, il a eu le sentiment de vivre un moment très particulier.

"À titre personnel c’est un moment d’une immense émotion et extraordinaire, après une telle contrainte et un tel empêchement pour nous tous dans la société et pas seulement les artistes", explique-t-il.

"Reprendre contact avec quelque chose de vivant"

Dans la salle, 173 spectateurs pour respecter la jauge des 35 %. Les sièges inoccupés sont recouverts d’une housse noire. Les spectateurs apparaissent également très attentifs et très heureux. "Un moment de bonheur attendu depuis très très très longtemps, livre cette spectatrice un immense sourire de soulagement aux lèvres. Un grand moment de communion. C’était mon rêve".

Un de ses voisins de sièges d’ajouter : "D’abord il y a cette pièce qui est spécialement émouvante mais il y avait aussi le sentiment de reprendre contact avec quelque chose de vivant. Il y avait une émotion particulière, une belle union avec un grand plaisir qu’on a eu à recevoir et je pense un grand plaisir que eux ont eu à donner".

Au terme de la pièce, spectateurs et artistes se sont d’ailleurs applaudis pendant de longues minutes.