Hérault : à Montpellier, les centres commerciaux ont rouvert

À Montpellier (Hérault), on entame le premier week-end de déconfinement. La journaliste Carine Alazet y est en direct et montre l'effervescence qui entoure ces premières journées de liberté.

Près d'un centre commercial de Montpellier (Hérault), on distingue beaucoup de monde. "Ici, on a l'impression de vivre un samedi d'avant confinement. Dans les rues, dans le centre commercial où nous sommes, la plupart des magasins ont rouvert et les clients sont bien au rendez-vous", expose la journaliste Carine Alazet. "Nous avons pu le constater, l'affluence augmente d'heure en heure. Dans un samedi normal, le gros des ventes a plutôt lieu l'après-midi."

Enthousiasme général

Il reste des contraintes sanitaires, avec des jauges maximales dans les boutiques. Les masques sont toujours obligatoires. Mais certains clients sont heureux d'être là pour reprendre le travail, faire quelques achats ou simplement se balader. "J'attendais ça depuis un petit moment, de pouvoir profiter, de revenir faire les boutiques, c'est un petit plaisir, en plus il fait beau", dit une cliente. "C'est agréable de pouvoir se promener, c'est ce qu'on ne faisait plus", dit un autre.