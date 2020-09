Coronavirus : les résultats des dépistages en moins de vingt minutes ?

F. Prabonnaud, C. Arnold, Y. Relat, H. Laridon, O. Sauvayre

F. Prabonnaud, C. Arnold, Y. Relat, H. Laridon, O. Sauvayre France 2 France Télévisions

Savoir si l'on a le coronavirus en moins de vingt minutes sera bientôt possible. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué que des tests rapides pour détecter le Covid-19 seront disponibles dès cette semaine en France. Permettront-ils de lutter plus efficacement contre la propagation du virus ? Ils permettront en tout cas d'avoir les informations plus rapidement. Le principe est de mettre le prélèvement sur une bandelette tapissée d'anticorps du nouveau coronavirus.

Une aide pour les hôpitaux et les Ehpad

La couleur change ensuite en fonction de la positivité, comme un test de grossesse. Un outil de plus dans la stratégie de dépistage. "Ils sont moins sensibles que la PCR, mais s'ils ont une sensibilité suffisante pour pouvoir détecter un maximum de personnes, leur intérêt est très important", explique la Pr Samira Fafi-Kremer, directrice de l'institut de virologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin). Ces tests pourront également être utilisés dans les hôpitaux et les Ehpad, au lit des patients.