Coronavirus : le Puy du Fou respectait-il les règles sanitaires ?

La foule de 12 000 personnes, assises les unes à côté des autres, était impressionnante. Vendredi 24 juillet, le Puy du Fou, parc situé en Vendée, respectait-il les règles sanitaires en vigueur ? Il n’y avait pas de chaises vides entre les spectateurs et une seule obligation : porter un masque. A quelques minutes de la représentation, la consigne semblait respectée. Une spectatrice commente : "Il faut se protéger et à partir de ce moment-là, il faut continuer à vivre et profiter des vacances !"

La loi interdit tout événement réunissant plus de 5 000 personnes

Comment un tel rassemblement a-t-il pu se tenir alors que depuis début juillet la loi prévoit qu’"aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020". La direction du parc affirme avoir trouvé la parade en scindant la tribune en trois parties par des vitres de plexiglas et au final, trois parties réunissant 4 000 personnes. Officiellement, les précautions ont été prises pour accueillir le public.