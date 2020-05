Déconfinement : un dispositif spécial pour la gare de Creil

Dès lundi 11 mai et la fin du confinement, de nombreux salariés se déplaceront en Île-de-France en transports en commun. Les gestes barrières pourront-ils être respectés ? Habituellement, près de 18 000 usagers transitent vers la capitale le lundi matin. Le journaliste Paul-Luc Monnier était en direct, dimanche 10 mai, d’une des gares les plus fréquentées de l’Oise, à Creil. "Tous ne se déplaceront pas lundi mais la SNCF s'attend à une forte affluence. La priorité pour la compagnie, ici comme dans toute la France, ce sont les trains du quotidien. Plus d'un train du quotidien sur deux en circulation. C’est beaucoup plus que pour les TGV", indique Paul-Luc Monnier.

Vérification des masques, contrôle des coupons

La SNCF a mis en place des mesures particulières dans la gare de Creil, le premier foyer de coronavirus e, France. "À Creil, dispositif spécial : vérification des masques, contrôle des coupons de transports car dans les Hauts-de-France, les usagers TER doivent télécharger sur internet un coupon de déplacement en plus du billet, c’est le sésame indispensable demain pour se déplacer", précise le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT